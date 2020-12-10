Başkent'te sis etkili oluyor
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Başkent'te sis etkili oluyor

10.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:06

Başkent'te sis etkili oluyor Sis nedeniyle Ankara sokaklarında göz gözü görmedi Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Başkent'te sis etkili oluyor

Sis nedeniyle Ankara sokaklarında göz gözü görmedi

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ankara'da merkez ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren kentin bazı bölgelerinde görülen sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisli havaya Konya yolu, Dikmen, Oran gibi Çankaya ilçesine bağlı bölgelerde rastlanırken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava sebebiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Yenimahalle, Çankaya ve Altındağ'da nem oranının yükselmesi nedeniyle yer yer buzlanma ve kırağı meydana geldi. Meteoroloji'ye göre kent genelinde sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor
Başkent'te sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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