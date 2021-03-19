Başkent'te sıfır atık projesi kapsamında önemli adımlar
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Başkent'te sıfır atık projesi kapsamında önemli adımlar

19.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:21
Başkent'te sıfır atık projesi kapsamında önemli adımlar

Nallıhan Belediyesi tarafından inşa edilen "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi" ile hem atık ürünlerde tasarruf sağlanacak hem de doğa korunacak.

Nallıhan Belediyesi tarafından inşa edilen "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi" ile hem atık ürünlerde tasarruf sağlanacak hem de doğa korunacak.

Sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle "Sıfır Atık" alanında örnek bir belediye olmayı başaran Nallıhan Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, her yıl on binlerce ton atığın ekonomimize kazandırılmasına olanak sağlayacak 'Nallıhan Belediyesi 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi' ile inşallah atıkların geri dönüşümünü sağlayacak ve doğamızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Atık ürünlerin gelişigüzel doğaya bırakılmaması konusunda vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Öntaş, "Tesisimizin inşası sona erdiğinde vatandaşlarımızın doğamıza karşı duyarlı bir şekilde davranıp doğaya zarar veren atıkları tesisimize ulaştıracağından kuşkum yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te sıfır atık projesi kapsamında önemli adımlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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