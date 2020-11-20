Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Ankara'ya ilk kar yağdı. Kar yağışı Ankara'nın Gölbaşı, Polatlı ilçelerinde görüldü. Vatandaşlar yağan karı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ankara'nın Polatlı ve Gölbaşı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Soğuyan hava kendini kar yağışı ile gösterdi. Kar yağışı kısa süreli aralıklarla kendini gösterdi.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Ankara'nın bugün parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun hafif yağmurlu olması bekleniyor.

KARS'TA DA KAR YAĞDI

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu. Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDRİ SİNAN TAŞPINAR