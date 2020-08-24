Başkent'te kadın cinayeti son anda böyle engellendi Başkent'te kadın cinayeti son anda böyle engellendi Oto yıkamacı adam kadın cinayetini engelleyerek pompalı tüfekli saldırganı durdurdu Ankara'da bir oto yıkamacı elinde pompalı tüfek bulunan adamın elinden can havliyle son anda kaçan kadını ölümden kurtardı.

Başkent'te kadın cinayeti son anda böyle engellendi

Oto yıkamacı adam kadın cinayetini engelleyerek pompalı tüfekli saldırganı durdurdu

ANKARA - Ankara'da bir oto yıkamacı elinde pompalı tüfek bulunan adamın elinden can havliyle son anda kaçan kadını ölümden kurtardı.

Olay, Başkentin Keçiören ilçesi Günsazak Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde oto yıkama dükkanında müşterilerinin araçlarını yıkadığı esnada bir kadının bağırarak kendikerine doğru koştuğunu gören dükkan sahibi Mesut Ünsal, elinde pompalı tüfek bulunan ve kadını saçlarından çekerek yakalama çalışan adamı durdurdu. Kadını adamın elinden son anda kurtardığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere can havliyle kendisini oto yıkamacıya atan kadını peşinde, elinde pompalı tüfekle kovalayan bir adam olduğu görüldü. Ona rağmen oto yıkama dükkanının sahibi Ünsal, kadını adamın elinden çekip aldı ve vermemek için mücadele etti. Elinde pompalı tüfek bulunan adamın tehditlerine rağmen kadını vermediklerini belirten Ünsal" Müşterimizin arabalarını yıkıyorduk. Bir bayan karşıdan beni öldürecek falan diye koşarak geliyordu. Koltuğun üzerinde oturuyorum sesini duyduktan sonra fırladım ama tabi kadını adamın elinden kurtarmak görevimiz oldu. Kadına ne oldu falan dedim, 'abi beni öldürecekler' dedi. Beni sürekli takip ve taciz ediyor dedi. Neyse bir şekilde kendisini misafir ettik. adam bahçede 15-20 dakika bekledi. 'Ağabey ben kız almadan gitmem' dedi. Biz de 'Kızı vermeyiz' dedik. Polisi aradık o sıra da polisin geleceğini bildiği için adam çekti gitti" dedi.

Kadın cinayetlerinin engellenmesi gerek

Kadın cinayetlerinin engellemesi gerektiğini belirten Ünsal, kadının boşanma aşamasında eski eşi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Ünsal, "Adam Ankara dışından gelmiş. Aile normalde 3-4 tane yer değiştirmiş. Ama adam her seferinde buluyormuş. Olay yargıya taşındı ama bu süreçten sonrasını zaten kendileri takip edecekler"diye konuştu.

Yıldan geçen insanlar tepkisiz kalıyor

Yoldan geçen insanların normal birşey varmış gibi baktıklarını ve tepkisiz kalmaların da eleştiren Ünsal, "Herkes normal bir şekilde baktı yani şimdi normalde herkesin çoluğu çocuğu var ama biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten yoldan geçen insanların bakması olay bittikten sonra yanıma gelip ya sana teşekkür ederim veya kardeşim çok sağ ol demesi de garip bir şeydi. Ben yerimden kalkarken emin ol bir saniye bile düşünmedim" sözlerini kullandı.

Diğer taraftan polisten edinilen bilgilere göre adamın yakalanma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca da kadının ifadesi alındıktan sonra ailesine sağ salim bir şekilde teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA