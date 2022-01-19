Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu - Haberler
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Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu Ankara'nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan "Erik Dalı" oyun havasıyla coştu.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan "Erik Dalı" oyun havasıyla coştu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğlenceli anlar yaşandı. Öğretmen ve öğrenciler, teneffüs sırasında okulun hoparlöründen çalan " Erik Dalı" oyun havasıyla coştu. O eğlenceli anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Başkent'te ilkokul öğrencileri Erik Dalı ile coştu

Başkent'te ilkokul öğrencileri Erik Dalı ile coştu

Başkent'te ilkokul öğrencileri Erik Dalı ile coştu

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Altındağ, oyunlar, Ankara, Erik, Güncel, Haber

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