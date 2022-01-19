Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu Ankara'nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan "Erik Dalı" oyun havasıyla coştu.
ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkent'te ilkokul öğrencileri "Erik Dalı" ile coştu
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan "Erik Dalı" oyun havasıyla coştu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğlenceli anlar yaşandı. Öğretmen ve öğrenciler, teneffüs sırasında okulun hoparlöründen çalan " Erik Dalı" oyun havasıyla coştu. O eğlenceli anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.