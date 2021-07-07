Başkent'te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek

Başkent'te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentlileri "Büyükşehir Parklarda" konser programlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentlileri "Büyükşehir Parklarda" konser programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık hava konserlerinin bu haftaki konuğu ise Melek Mosso. 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da 30 Ağustos Zafer Parkı'nda yapılacak konser ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı.

Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan "Büyükşehir Parklarda" açık hava konser programlarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, her hafta sonu vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Başkent'te mutluluk ve müzik zamanı

Geçtiğimiz hafta Işın Karaca ve İsmail Altunsaray'ın konserleriyle park ve dinlenme alanlarının kapılarını ünlü sanatçılara açan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te 'mutluluk ve müzik zamanı' sloganıyla Ankaralıların yaz akşamlarında hoşça vakit geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz açık hava konserleriyle ünlü isimler Başkent'te ağırlanırken, bu hafta sonu Melek Mosso konser verecek.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Melek Mosso konseri, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da 30 Ağustos Zafer Parkı'nda gerçekleşecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Ebru Gündeş Kartal Tibet
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:06:17. #1.15#

title