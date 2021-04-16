Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak
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Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak

Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şentürk Apartmanı'ndaki doğal gaz patlamasında evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetinin ivedilikle giderileceğini belirterek, "Binada meydana gelen hasarın tadilatını yaparak, vatandaşımıza tertemiz bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şentürk Apartmanı'ndaki doğal gaz patlamasında evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetinin ivedilikle giderileceğini belirterek, "Binada meydana gelen hasarın tadilatını yaparak, vatandaşımıza tertemiz bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlaması ve ardından çıkan yangında hasar gören iki binada tadilat çalışması yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğal gaz patlamasının yaşandığı binada tadilat çalışmalarına başladı.

Şentürk Apartmanı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turgut Altınok, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Bu tür felaketlerde her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların mağdur olmasına asla tahammülümüz yoktur. Hasarlı binaların tadilatının tamamını Keçiören Belediyesi olarak yapacağız ve en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Başka Altınok, patlamada yaralanan bina sakinlerine de geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak
Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak
Başkent'te doğal gaz patlamasının mağdurlarına destek sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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