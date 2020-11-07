Ankara'da baba katliamı! Eşi, kızı ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü

Ankara'da aile içi tartışmada baba yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan baba polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak'ta bulunan apartman dairesinin 2'inci katında gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir neden ötürü aile içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Adem Öztürk yanında bulundurduğu tabancayla eşi Nefik Öztürk ve çocukları Selahattin ile Seher Öztürk'e ateş ederek evden uzaklaştı.

ÜÇÜNÜ DE BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne, kız ve oğlanın başından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Adem Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

KATİL BABA DARBEDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ailesini katleden ve bir taksi durağında değnekçilik yapan baba Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde yaya olarak cinayette kullandığı silah ile yakalandı. Öztürk, verdiği ifadede, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk tarafından darbedildiğini ve bunun için oğlunu öldürdüğünü söyledi. Diğer aile bireylerini neden öldürdüğü sorulan katil baba, eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil baba ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı