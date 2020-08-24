Başkent'in sembolü Atakule Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı Başkent Ankara'nın simgesi olan Atakule, Ukrayna'nın bağımsızlık günü sebebiyle Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Başkent Ankara'nın simgesi olan Atakule, Ukrayna'nın bağımsızlık günü sebebiyle Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Ukrayna'da 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 29. yılı kutlanırken, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın simgesi olan Atakule Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Çevreden geçen vatandaşlar da bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA