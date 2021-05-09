Başkent'in sembol binaları 9 Mayıs Avrupa Günü'nü dolayısıyla özel olarak ışıklandırıldı

Başkent'te bulunan sembol binalar Atakule ve TOBB İkiz Kuleleri, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle özel olarak ışıklandırıldı.

Başkent'te bulunan sembol binalar Atakule ve TOBB İkiz Kuleleri, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle özel olarak ışıklandırıldı.

AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında 9 Mayıs Avrupa Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Ankara'nın simge binalarından Atakule, AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte AB ve Türkiye renkleriyle ışıklandırıldı. Ayrıca TOBB İkiz Kuleleri de sarı ve lacivert renkli ışıklarla AB Günü kapsamında Ankara'yı süsledi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı