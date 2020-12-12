Başkent'e 170 bin metrekarelik yeni mesire alanı yapılıyor
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Başkent'e 170 bin metrekarelik yeni mesire alanı yapılıyor

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:04
Başkent'e 170 bin metrekarelik yeni mesire alanı yapılıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına yapılacak olan 170 bin metrekarelik yeni mesire alanı, 200 aileyi aynı anda barındırabilecek.

Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına yapılacak olan 170 bin metrekarelik yeni mesire alanı, 200 aileyi aynı anda barındırabilecek.

Ankaralılara ve Keçiörenlilere yeni mesire alanını müjdeleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir piknik alanı oluşturuyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği pergoleler kurarak Kösrelik mesire alanımızda konforlu bir ortam sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok yapılan çalışmalara dair şunları kaydetti:

"Mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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