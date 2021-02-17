Başkasına ait arsayı internetten satışa çıkarıp birçok kişiyi dolandırdığı iddiası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait arsayı internet üzerinde satışa çıkaran C.G.'nin, birçok kişiyi kaparo alarak dolandırdığı iddia edildi. Mahalle Muhtarı Osman Tüter, "Komşumuza ait bir yeri, bir başkasının satmaya çalıştığını öğrendik. Bu durumdan arsa sahibi de bölgemiz insanı da şikayetçi" dedi. Arsa sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.

Side Mahallesi'nde N.K.'ye ait arsayı, bir internet sitesi üzerinden 'Side'de imarlı villalık arsa' ilanı ile satmaya çalışan C.G. adlı bir şüphelinin birçok kişiyi kaparo adı altında dolandırdığı iddia edildi. Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, internet sitesinde bu ay içerisinde açılan satış ilanında bahsi geçen arsanın asıl fiyatının yaklaşık yarısına tekabül eden 680 bin liraya satışa çıkarıldığını söyleyerek, Side'de daha önce böyle bir dolandırıcılık olayının yaşanmadığını kaydetti.

ARSA SAHİBİ DE ŞİKAYETÇİSöz konusu arsanın Side'de apart otel ve villaların olduğu bir bölgede olduğunu belirten Muhtar Osman Tüter, "Bölgemizde emlak piyasasında çıkan bir ilan ve bir vatandaşımızın ihbarı üzerine komşumuza ait bir yeri, bir başkasının satmaya çalıştığını öğrendik. Bu durumdan arsa sahibi de bölgemiz insanı da şikayetçi" dedi.Arsa almak isteyenlerin Tapu Dairesi ile iletişime geçmeden kimseye kaparo vermemesi gerektiğini vurgulayan Muhtar Tüter, " İnternet üzerindeki satışlarda insanlarımızı daha fazla duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.ARSA SAHİBİ KONUŞMADI

Bu arada arsanın gerçek sahibi olan kişi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemezken, ilanı koyan ve dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişiyle ilgili de gerekli mercilere şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA