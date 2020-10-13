Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor
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Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor

13.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:32
Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor

Kilis'te, son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, son olarak Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu "Uğurrsuz koltuk" olarak adlandırılmaya başlandı.

Kilis'te, son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, son olarak Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu "Uğurrsuz koltuk" olarak adlandırılmaya başlandı.

Kilis'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ekrem Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde lokantada yemek yerken oğlu Cahit Çetin ile birlikte öldürülmüştü. 8 Mart 1977'de Kilis Belediyesi'ne başkan seçilen Avukat Mehmet Yeşilçimen 11 Aralık 1977'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 1970'li yıllarda çeşitli tarihlerde belediye başkan vekilliği yapan Ahmet Günal 1988 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 28 Mart 1994'te seçilen Opr. Dr. Burhan Kerkütlü de 31 Ocak 1995'te diğer belediye başkanları ile aynı kaderi paylaşarak, makamında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bir çok belediye başkanı geçmiş dönemlerde fiili saldırıya uğrarken, son olarak Kilis'te, 3 dönem belediye başkanlığı görevine seçilen ve halk tarafından çok sevilen 53 yaşındaki Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. - KİLİS

Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor
Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor
Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor
Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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