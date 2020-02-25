Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
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Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:23
Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

'nın Belediye Başkanı ve Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.


AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemiz ile ilgili yatırım taleplerimizi ilettik. Bölge Müdürümüz taleplerimiz konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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