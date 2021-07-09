Başkanlardan Aşı Çağrısı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer birlikte tüm vatandaşlara aşı çağrısında bulundular.

Her iki başkan aşının önemine dikkat çekerek, Koronavirüs illetini yenebilmek için herkesin aşılanmasının şart olduğunu söylediler.

HER İKİ BAŞKAN; "LÜTFEN AŞI OLUN"

Toplum bağışıklığının kazanılması için aşı olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, herkese 'Lütfen Aşı Olun' çağrısında bulunan Bakırçay ve Kuzey Ege'nin iki neşeli ve çalışkan Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Sadık Doğruer, "Koronavirüs nedeni ile uzunca bir süredir zorlu süreçlerden geçiyoruz. Salgın nedeniyle birçok insanımızı kaybettik. Yoğun bakım ünitelerinin önünde yakınlarımızdan güzel haberler almayı bekledik. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirler herkesin hayatını olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra psikolojik ve ekonomik anlamda zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçlerin ardından çok şükür Sağlık Bakanlığımızın aşılama kampanyaları ile birlikte yeni bir döneme geçtik. Aşı uygulamaları ile birlikte salgının seyrinde de gözle görülür düşüş yaşanmaya başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın aşı çağrısına hep beraber karşılık vermemiz gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, eş dost ve akrabalarımız ve bütün insanların da sağlığını da korumak için aşı olmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluk" dediler.

Kaynak: Bültenler