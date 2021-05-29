Başkanın eşi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanın eşi defnedildi

Başkanın eşi defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Semra Acar (46), gözyaşları içerisinde defnedildi.

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Semra Acar (46), gözyaşları içerisinde defnedildi.

Dün kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

46 yaşında hayatını kaybeden Semra Acar'ın cenazesi Yenicami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Sadibey Camisi'ne getirildi. Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı İlyas Acar, herkesten helallik istedi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Orhan Bal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Başkanın eşi defnedildi
Başkanın eşi defnedildi
Başkanın eşi defnedildi
Başkanın eşi defnedildi
Başkanın eşi defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkanın eşi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 13:59:03. #1.16#

title