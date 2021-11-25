BAŞKANIMIZDAN ÖRENLİ MAHALLESİ'NE ZİYARET

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Örenli Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahallenin sorunlarını ve eksiklerini mahalle muhtarından dinleyip, incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın rutin olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinin son durağı Örenli (Pirin) Mahallesi oldu.

Mahallenin sorunlarının konuşulduğu, görüş ve önerilerin dinlendiği, sorunların çözümü için yerinde incelemelerin yapıldığı ziyarette Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkanımız, burada yaptığı konuşmada, "Örenli Mahallemizde Muhtarımız Ömer Ekici ve mahalle sakinleri ile bir araya geldik. Sorun ve talepleri noktasında notlarımızı aldık. Mahalle ayrımı gözetmeksizin her bir vatandaşımızın huzuru ve rahatı için sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ve mahalle sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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