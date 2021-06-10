Başkanımız Mesut Üner'den Çatalca Tarihinde Bir İlk Daha
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Başkanımız Mesut Üner'den Çatalca Tarihinde Bir İlk Daha

Başkanımız Mesut Üner'den Çatalca Tarihinde Bir İlk Daha
Habermetre - Haberler | Toplum

DAHA ÖNCE KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇATALCA BELEDİYESPOR'UMUZA YENİ BİR BRANŞ DAHA EKLEYEREK, KADIN FUTBOL TAKIMIMIZI İLÇEMİZ VE ÜLKEMİZ SPORUNA KAZANDIRAN BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER, KURDUĞU KADIN FUTBOL TAKIMIMIZI İLK İDMANINDA YALNIZ BIRAKMADI.

DAHA ÖNCE KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇATALCA BELEDİYESPOR'UMUZA YENİ BİR BRANŞ DAHA EKLEYEREK, KADIN FUTBOL TAKIMIMIZI İLÇEMİZ VE ÜLKEMİZ SPORUNA KAZANDIRAN BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER, KURDUĞU KADIN FUTBOL TAKIMIMIZI İLK İDMANINDA YALNIZ BIRAKMADI.

Çatalca'mızda gençlere, spora ve sporcuya verdiği destekle, tüm spor severlerin büyük beğenisini ve takdirini kazanan Başkanımız Mesut Üner, şimdide Çatalca Belediyespor bünyesinde Kadın Futbol Takımımızı kurarak, gönüllerde taht kurdu.

Başkanımız Mesut Üner, göreve gelir gelmez, Spor Adası Projesi, İlyas Demiroğlu Güreş Salonu ve Karate Salonu gibi daha birçok tesisleşme hamlelerinin dışında, Çatalca Belediyespor Kulübümüzü kurarak, kazandırdığı bu spor tesislerde başarılı sporcular yetişmesini sağladı.

Sahaya inerek ilk idman programını gerçekleştiren Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımızı yalnız bırakmayan Başkanımız Mesut Üner, gerçekleşen ilk idman programının ardından açıklamalarda bulunarak "Dünya şehri İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mızda projelerimizin merkezinde her zaman yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Çatalca Belediyespor bünyemizde 13 farklı branşta, 18 Antrenör ve 2000 sporcuyla spor yolculuğumuza devam ederken, bu branşlarımıza "KADIN FUTBOL TAKIMI" branşımızı da ekledik ve branş sayımız 14 oldu. Sahaya inen Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımızın ilk idmanında futbolcu ve teknik heyetimizi yalnız bırakmadık. Bayan futbol takımımızı ilk idmanlarını ziyaret ederek, başarı ve kolaylıklar diledik. Biliyor ve inanıyorum ki Bayan Futbol Takımımız Çatalca Kadınının gücünü tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya gösterecektir. Bu önemli hedefe giden yolda Kadın Futbol Takımımız asla yalnız yürümeyecektir. Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımız ilçemize Hayırlı Olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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