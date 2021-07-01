Başkanımız Mesut Üner: Çözüm Ortaklarımız, Muhtarlarımız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanımız Mesut Üner: Çözüm Ortaklarımız, Muhtarlarımız

Başkanımız Mesut Üner: Çözüm Ortaklarımız, Muhtarlarımız
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaptığı çalışmalarda istişare kültüne büyük önem veren Başkanımız Mesut Üner, Ocak-2021'de TBMM'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla geçen "Kırsal Mahalle Statüsü" kanununun yürürlüğe girmesi çalışmalarına başladı.

Yaptığı çalışmalarda istişare kültüne büyük önem veren Başkanımız Mesut Üner, Ocak-2021'de TBMM'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla geçen "Kırsal Mahalle Statüsü" kanununun yürürlüğe girmesi çalışmalarına başladı.

TBMM'den geçen kanun gereği, ilçedeki "Kırsal Mahalle Statüsü" sınırları ilçe belediyeleri tarafından belirlenecek çalışma sonrası İBB Meclisine gönderilmesi gerekiyor.

Bu önemli kanunun yürürlüğe girmesi için "Kırsal Mahalle Statüsü" gündemi bu Pazartesi Başkanımız Mesut Üner tarafından Belediye Meclis Gündemine getirilecek.

Başkanımız Mesut Üner'in her fırsatta çözüm ortaklarımız diye ifade ettiği Muhtarlarımızla, "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunu Belediye Meclisimizde görüşülmesinin hemen öncesinde toplantı gerçekleştirdi.

Muhtarlarla gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Göreve geldiğimiz günden bugüne Muhtarlarımız, Çözüm Ortaklarımız oldu. Çözüm ortaklarımızla önemli bir gündem öncesi istişarelerde bulunduk. İstişare toplantımıza çözüm ortaklarımızla birlikte Muhtarlar Derneği Başkanımız Ceyhun Koç, Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz katılım sağladı. Bilindiği gibi TBMM'de Ocak-2021'de Cumhur İttifakı Milletvekillerimizin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunu geçmişti. Bu kanunla birlikte Büyükşehir Yasasına düzenlenme yapılarak, Orman Köylerimiz ve Kırsal alandaki yerleşim yerlerimize, başta su fiyatı olmak üzere, çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirdik. Kanun gereği, "Kırsal Mahalle Statüsü" sınırlarını ilçe belediyeleri belirleyecek. Bu önemli konuyu Temmuz Meclisimizin gündemine getireceğiz. Gündem komisyonlarda görüşüldükten sonra, İBB Meclisimize havale edilecek. Meclis öncesi bu önemli kanun maddesini çözüm ortaklarımızla da istişare ettik. "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunumuzun uygulama sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Çözüm ortaklarımız muhtarlarımıza kıymetli katılımları ve değerli fikirleri için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Çatalca'mıza hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Hande Erçel Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkanımız Mesut Üner: Çözüm Ortaklarımız, Muhtarlarımız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:16:53. #1.14#

title