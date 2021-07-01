Başkanımız Mesut Üner: Çözüm Ortaklarımız, Muhtarlarımız

Yaptığı çalışmalarda istişare kültüne büyük önem veren Başkanımız Mesut Üner, Ocak-2021'de TBMM'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla geçen "Kırsal Mahalle Statüsü" kanununun yürürlüğe girmesi çalışmalarına başladı.

Yaptığı çalışmalarda istişare kültüne büyük önem veren Başkanımız Mesut Üner, Ocak-2021'de TBMM'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla geçen "Kırsal Mahalle Statüsü" kanununun yürürlüğe girmesi çalışmalarına başladı.

TBMM'den geçen kanun gereği, ilçedeki "Kırsal Mahalle Statüsü" sınırları ilçe belediyeleri tarafından belirlenecek çalışma sonrası İBB Meclisine gönderilmesi gerekiyor.

Bu önemli kanunun yürürlüğe girmesi için "Kırsal Mahalle Statüsü" gündemi bu Pazartesi Başkanımız Mesut Üner tarafından Belediye Meclis Gündemine getirilecek.

Başkanımız Mesut Üner'in her fırsatta çözüm ortaklarımız diye ifade ettiği Muhtarlarımızla, "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunu Belediye Meclisimizde görüşülmesinin hemen öncesinde toplantı gerçekleştirdi.

Muhtarlarla gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Göreve geldiğimiz günden bugüne Muhtarlarımız, Çözüm Ortaklarımız oldu. Çözüm ortaklarımızla önemli bir gündem öncesi istişarelerde bulunduk. İstişare toplantımıza çözüm ortaklarımızla birlikte Muhtarlar Derneği Başkanımız Ceyhun Koç, Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz katılım sağladı. Bilindiği gibi TBMM'de Ocak-2021'de Cumhur İttifakı Milletvekillerimizin oylarıyla yüce meclisten oy çokluğuyla "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunu geçmişti. Bu kanunla birlikte Büyükşehir Yasasına düzenlenme yapılarak, Orman Köylerimiz ve Kırsal alandaki yerleşim yerlerimize, başta su fiyatı olmak üzere, çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirdik. Kanun gereği, "Kırsal Mahalle Statüsü" sınırlarını ilçe belediyeleri belirleyecek. Bu önemli konuyu Temmuz Meclisimizin gündemine getireceğiz. Gündem komisyonlarda görüşüldükten sonra, İBB Meclisimize havale edilecek. Meclis öncesi bu önemli kanun maddesini çözüm ortaklarımızla da istişare ettik. "Kırsal Mahalle Statüsü" kanunumuzun uygulama sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Çözüm ortaklarımız muhtarlarımıza kıymetli katılımları ve değerli fikirleri için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Çatalca'mıza hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre