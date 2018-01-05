Başkanı Uçar, Milletvekili Hamidiy ile Bir Araya Geldi

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, Ak Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidiy ile Batman'da bir araya geldi.



Milletvekili Hamidiy'i Batman'da bulunan bürosunda ziyaret eden Başkan Uçar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sason'u daha iyi yerlere taşımak için Milletvekili Hamidi'den destek talep ettiklerini belirten Başkan Uçar, "İlçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında milletvekilimizi bilgilendirerek, yapacağımız çalışmalar içinde yardımlarını talep ettik. Milletvekilimiz bizimle yakından ilgilenerek çalışmalarımıza destek vereceğini belirtti. Milletvekilimize ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN