Başkanı Kadir Kara, Zabıta haftasını kutladı

05.09.2019 17:39

Zabıtaların bir şehir için ne kadar önemli görevler üstlendiğine vurgu yapan Başkan Kadir Kara, Zabıta teşkilatının her yıl 1-7 eylül tarihleri arası kutlanan zabıta haftasını tebrik etti.

Şehrimizi daha müreffeh bir noktaya hep birlikte getireceğiz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Zabıta, belediyenin dışarıya açılan penceresi, vatandaşa görünen yüzüdür. Zabıta teşkilatımızda görev yapan siz değerli kardeşlerimizin her türlü iş ve işlemleri ile kurumumuzu ve halkımızın yetki verdiği şahsımızı temsil eden konumdasınız. Bu görevlerinizi icra ederken şahsınızın ve şehrimizin hassasiyetleri olduğunu biliyoruz. Kanunlarda yazılı olan şekli ve kamuoyundaki genel yapılanması ile zabıta teşkilatımız bizim göz bebeği olan birimlerimizden bir tanesidir. Zabıta teşkilatımız, kuruluş yılı olan 1826'dan bu yana ülkemizin bu günlere gelmesinde önemli katkıları olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu büyük teşkilatın bir parçası olan sizlerden ise Osmaniyemizin beklentileri büyük ve bu beklentileri inşallah karşılayarak hep birlikte şehrimizi planladığımız hedefe ulaştıracağımıza inanıyorum. Özverili çalışmalarınızdan dolayı tüm zabıta personellerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler