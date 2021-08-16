Başkan Saygılı Bozkurt İlçesinde Çalışmalara Katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Ahmet Çetin ile birlikte sel felaketinin en çok etkilediği Kastamonu Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundular.

SOYLU VE ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kastamonu Bozkurt ilçesine giderek sel felaketinde çalışma yapan belediye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yürütülen çalışmalara katılarak vatandaşlar ile buluşan Başkan Saygılı, Bozkurt ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Bölgenin koordinasyonunu yapmak için görevlendirilen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile görüştü.

DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

İlişi köyünde çalışmalara katın Başkan Saygılı burada vatandaşları ile görüşerek her türlü imkânın sağlandığını ifade etti. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada " Kastamonu Bozkurt'ta sel bölgesindeki çalışmaların koordinasyonunu yapmakla görevlendirilen Vali Yunus Sezer ile birlikte ekiplerimizin de çalışmalara katkı sağladığı Kastamonu'da selden etkilenen hemşehrilerimizin yaralarını hızla sarmak için sahadayız yanlarındayız. Her bir hemşehrimizin yaralarını sarmak için Devletimiz tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumda" diye konuştu.

BÜYÜK YIKIM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Başkan Saygılı, büyük bir sel felaketinin getirdiği yıkım ile karşı karşıyakaldıklarını belirterek "Yaşanan can kayıpları bizleri ve milletimizi derinden üzdü. Burada devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğini, arama kurtarma ve temizleme çalışmalarını hızlıca yürütmekteler. Çalışmalara katılan tüm güçlerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler