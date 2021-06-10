Başkan Zorluoğlu Trabzon Sanatevi'ni Ziyaret Etti
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Başkan Zorluoğlu Trabzon Sanatevi'ni Ziyaret Etti

Başkan Zorluoğlu Trabzon Sanatevi'ni Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tadilatı biten Trabzon Sanatevi'ni ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tadilatı biten Trabzon Sanatevi'ni ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu, Trabzon Valiliği tarafından gerçekleştirilen tadilatın ardından Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve yönetimi ile bir araya geldi. Zorluoğlu ziyareti sırasında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı pano imalatı ve bahçe sulama sistemi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesini de yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu'na KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk eşlik etti.

TRABZON'A YAKIŞAN BİR MEKAN

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Sanatevi'ni tadilatının ardından ilk kez ziyaret etme imkanı bulduk. Burada peyzaj düzenlemesi, pano imalatı ve sulama sistemi işleri yaptık. Trabzon'a yakışan bir mekan olduğunu görüyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki dönemlerde Sanatevi ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemek isteriz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TAÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise, "Binamızın tadilatı bittikten sonra Büyükşehir Belediyemiz burada peyzaj düzenlemesi, sulama sistemi ve sergi alanlarında pano oluşumunu yaptı. Bu konuda Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kültür sanat etkinlileri yapmayı biz de çok isteriz" dedi.

ŞEHRİN TARİHİNİ CANLANDIRIYORSUNUZ

Ganita-Faroz arasında yapılan düzenleme ile ilgili de görüşlerini bildiren Başkan Taç, "Trabzon'un tarihini yeniden canlandırıyorsunuz. Bu konuda sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Ganita'da deniz dalgasının kumu okşamasını, çakılla öpüşmesini, melodik sesini ve doğayla kucaklaşmasını özlemiştik. Sizler orada yaptığınız çalışma ile bu özlemi gidereceksiniz. Bunun yanı sıra Maraş Caddesi'nin kapatılması yönünde bir anket yaptınız ve bu konuda kesinlikle kapatılmasından yanayız. O cadde kapanırsa bu kente adınızı yazdırmış olacaksınız" şeklinde konuştu.

TARİH : 10. 06. 2021

Kaynak: Habermetre

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