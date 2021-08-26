BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
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BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Keyda Nur Çolak ve Avrupa Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda 3'ücü olan Rabia Yenigün'ü misafir etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Keyda Nur Çolak ve Avrupa Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda 3'ücü olan Rabia Yenigün'ü misafir etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Adnan Gül, Belediyespor Genel Kaptanı Murat Öztürk ve sporcu aileleri de hazır bulundu.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Genç sporcuları yakından takip ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, hem sporcuları hem de ailelerini tebrik etti. Şampiyon sporcuların başarılarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Avrupa'da kazandığınız başarıyı gelecekte inanıyorum ki olimpiyatlarda da elde edeceksiniz. Bunun için önünüzde zorlu bir süreç var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız ve elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu zamana kadar olimpiyat şampiyonumuz yoktu. Bunu da ilk Busenaz Sürmeneli kızımız başardı. Şimdi bu başarıyı artırmak sizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

SPORCULARA HEDİYE TAKDİM ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Keyda Nur Çolak'a ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Rabia Yenigün'e altın hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 26. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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