Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya geldi. 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Şenol Yılmaz'dan bilgi alan Başkan Zorluoğlu, ardından mahalleyi gezerek sorunları yerinde inceledi.

Mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinleyen Başkan Zorluoğlu, eksiklerin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, "Erdoğdu Mahallemiz Trabzon'un en eski mahallelerinden biri. Erdoğdu mahallemizde gençlere yönelik bir merkez ve spor alanı oluşturulması, cadde düzenlemesi, kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımız bizleri çok sıcak karşıladı. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:46:11. #1.14#

title