Başkan Zorluoğlu: "Bu sene Uzungöl'ü çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalıyız"

06.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:39

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Çaykara ilçesine giderek sorunları yerinde inceledi, sıkıntıları dinledi.



Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Gün ve Gürcan Başar, Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile ilgili daire başkanları da hazır bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ilk durağı Çaykara Belediyesi oldu. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile görüşen Başkan Zorluoğlu "Özellikle Uzungöl'deki çalışmalara el birliğiyle ağırlık vermeliyiz. Geçen yıl orada daha çok altyapı sorunlarına eğildik. Bu sene Uzungöl'ü çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Başkan Zorluoğlu daha sonra Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Zorluoğlu ziyaretleri kapsamında Çaykara Şehit Ahmet Çamur İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Kendisinin de aynı binada ortaokula başladığını dile getiren Zorluoğlu, "Yıllar evvel imam hatip ortaokuluna burada başladım ve birkaç ay sonra Trabzon İmam Hatip Ortaokulu'na naklen geçmiştim. Dolayısıyla burası benim için çok özel bir mekan. Eminim yıllar içerisinde sizin de çok özel anılarınız olmuştur. İnşallah arzu ettiğiniz şekilde üniversite sınavını kazanırsınız. Çaykara eğitim anlamında çok özel ve başarılı bir ilçe. Bu sene de sizlerin gayreti ile yeni başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, öğrencilere Trabzonspor'un keşanlı formasını hediye etti. Forma hediyesi karşısında oldukça mutlu olan öğrenciler, Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.



Belediye Başkanı Zorluoğlu daha sonra Çaykara ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Çaykara ilçesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Geçen sene Nisan ayının başında görevi devraldık ve ilk günden itibaren de 18 ilçenin tamamına nasıl daha iyi hizmet götürürüz noktasında bir mücadele içerisine girdik. Teşkilat yapımızı önemli ölçüde değiştirdik. Maddi anlamda imkanlarımızı değiştirecek bir takım adımlar attık. Stratejik planımızı ve 2020 yatırım programımızı yaptık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ'deki tüm birimlerimiz 2020 yılında nerelere, hangi yatırımları yapacaklarını biliyorlar. Çaykara ilçemiz de yatırım programlarımızda hak ettiği şekliyle var. İnşallah 2020 yılı içerisinde Çaykara'da altyapıdan üstyapıya önemli dokunuşlarımız olacak. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da Çaykara'ya desteklerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyemiz diğer 17 ilçede olduğu gibi Çaykara'da da çok daha görünür olacak" şeklinde konuştu.



Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Zorluoğlu "Siz muhtarlarımız bizim mahallelerdeki temsilcilerimizsiniz. Dolayısıyla muhtarları en yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Çaykara'daki tüm muhtarlarımızla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Doğal gazla alakalı olarak da AKSA'nın 2020 programında Çaykara yok ama biz bu yıl üzerinde çalışacağız ve görev yaptığımız süre içerisinde Çaykara ile Uzungöl'e doğal gazı getirmek için çok özel gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, temaslarını esnafı ziyaret ederek noktaladı. - TRABZON

Kaynak: İHA