Başkan Zihni Şahin: "Kalkınmanın Adresi Samsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun ve komşu illeri topyekun kalkındıracak bölgesel kalkınma modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tokat'ta yapılan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Aralık Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı.

Toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şahin, "Samsun ve komşu illerimizin topyekun kalkınmasına yol açacak projelere ihtiyaç var. Genel merkezi Samsunumuzda bulunan OKA, çok önemli bir misyonu üstlenmiş ve faaliyetlerini bu doğrultuda devam ettiren çok önemli bir kurumumuz. Özellikle Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, her yönüyle dikkate değer. Başta Samsunumuz olmak üzere Amasya, Tokat ve Çorum illerini de içine alan proje, nispeten kalkınmışlıkta biraz da olsa geri kalmış bu bölgenin topyekun gelişmesi ve kalkınması için hayati önem taşımakta. Proje ile bölgede topyekun bir kalkınma hedeflenmektedir. Samsun, barındırdığı tarihi, turistik, tarımsal, ekonomik varlıklarıyla, stratejik konumuyla bölgenin en önemli ilidir. Komşu illerimiz de bunun farkındadır. Bu nedenle, bölgemiz illeriyle birlikte topyekun bir kalkınmaya öncülük edecek olan il de Samsun'dur. Samsun ve komşularının, özellikle ekonomik anlamda kalkınmasına yol açacak başka projeler için de hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA