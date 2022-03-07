Başkan Yüzügüllü: "Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür" - Haberler

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Başkan Yüzügüllü: "Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yüzügüllü:

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Kadınlara şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Kadınlara şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Yeryüzünü güzelleştiren kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür. Kadınlara şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya diliyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" diye aktardı.

Ayrıca Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde eğitim gören kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil hediye etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

Başkan Yüzügüllü: Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Mart, Yerel, Haberler

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