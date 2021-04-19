Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, "Ahi Evran Yılı" kapsamında dükkanlarını duayla açtı

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle haftanın ilk günü işlerine duayla başladı.

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle haftanın ilk günü işlerine duayla başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi çarşıdaki esnafla bir araya gelen Yüce, dua programında, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak belirlendiğini anımsattı.

Dünyaya örnek olması gereken bir teşkilatın mirasçıları olduklarını belirten Yüce, "Ahilik geleneği öyle güzel bir gelenek ki, dünya üzerinde ticaretle uğraşan kesimin hakkı hukuku bu kadar gözettiği, müşterileriyle ilişkilerinde bu kadar hassas olduğu, fırsatçılıktan, faizden, hasetten bu kadar uzak olduğu başka bir düzen yoktur. Ahiliğin sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil, toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır. İçerisinde yardımseverlik, kardeşlik, doğruluk, ahlak gibi güzel olan her şeyi barındırır. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından esnaf, haftanın ilk günü iş yerlerini duayla açtı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Yüce, sorun ve talepleri dinledi.

Programa, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, İl Müftüsü Hasan Başiş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Tarihi Uzun Çarşı Derneği Başkanı Murat Uslu ve esnaf katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı