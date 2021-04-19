Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, "Ahi Evran Yılı" kapsamında dükkanlarını duayla açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, "Ahi Evran Yılı" kapsamında dükkanlarını duayla açtı

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 'Ahi Evran Yılı' kapsamında dükkanlarını duayla açtı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle haftanın ilk günü işlerine duayla başladı.

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle haftanın ilk günü işlerine duayla başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi çarşıdaki esnafla bir araya gelen Yüce, dua programında, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak belirlendiğini anımsattı.

Dünyaya örnek olması gereken bir teşkilatın mirasçıları olduklarını belirten Yüce, "Ahilik geleneği öyle güzel bir gelenek ki, dünya üzerinde ticaretle uğraşan kesimin hakkı hukuku bu kadar gözettiği, müşterileriyle ilişkilerinde bu kadar hassas olduğu, fırsatçılıktan, faizden, hasetten bu kadar uzak olduğu başka bir düzen yoktur. Ahiliğin sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil, toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır. İçerisinde yardımseverlik, kardeşlik, doğruluk, ahlak gibi güzel olan her şeyi barındırır. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından esnaf, haftanın ilk günü iş yerlerini duayla açtı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Yüce, sorun ve talepleri dinledi.

Programa, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, İl Müftüsü Hasan Başiş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Tarihi Uzun Çarşı Derneği Başkanı Murat Uslu ve esnaf katıldı.

Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 'Ahi Evran Yılı' kapsamında dükkanlarını duayla açtı
Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 'Ahi Evran Yılı' kapsamında dükkanlarını duayla açtı
Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, 'Ahi Evran Yılı' kapsamında dükkanlarını duayla açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Nikos Dendias Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'da Tarihi Uzun Çarşı esnafı, "Ahi Evran Yılı" kapsamında dükkanlarını duayla açtı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:37:12. #1.15#

title