Başkan Yüce, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

30.09.2019 16:30

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Sosyal Gelişim Merkezleriyle her yıl 20 bin çocuğa farklı branşarla eğitimler sunduklarına dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, toplumun geleceği olan, huzuru ve mutluluğu temsil eden tüm çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı.



Dünya çocuklar gününü kutlayan Başkan Yüce, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. Millet olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ülke olarak da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ilk ülkelerden biriyiz. Toplumlarda da bölgesel ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler çocukların hem yaşam koşullarını, hem de kaliteli ve kapsayıcı hizmetlere erişimini etkilemeye devam etmektedir. Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanması, modern toplumların en temel vazifelerinden biridir. Bu bilinç ile devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş ve çocuğun doğuştan gelen hak ve hürriyetlerine sahip çıkarak, çocuğun onurunu ve saygınlığını incitmeyecek niteliğe kavuşturmayı hedeflemiştir" dedi.



20 bin çocuğa SGM'lerde farklı branşlarda hizmet verdiğini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Çocuklar her koşulda daha özel olarak ele alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Çocuk dostu olan şehrimizde yaşayan tüm çocukların mutlu yuvası olmasını amaç edindiğimiz Sosyal Gelişim Merkezlerimizde her yıl 20 bin çocuğa farklı branşlarda hizmet veriyor ve bu hizmetlerden şehrimizin her bölgesindeki çocukların yararlanmasını önemsiyoruz. Başta mazlum coğrafyalarda yaşayan çocuklarımız olmak üzere, geleceğimiz olan, huzuru ve mutluluğu temsil eden evlatlarımızın, Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA