Başkan Yılmaz: "Türk dünyası ile dost değil, kardeşiz"

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ile Letonya Devlet Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Atlı, Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Prof. Dr. Ahmet Dağduran ziyarette, 1999 yılında Kazakistan'ın Almaata kentinde kurulan Türk Halkları Medeniyeti Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaşadığı ve görev yaptığı Letonya'nın Daugavpils Bölgesi'nde tek Türk olarak Türkiye'yi temsil eden ve Türk dünyasındaki üniversitelerde sayısız konferanslar veren Atlı da Yılmaz'a Türkiye için sosyal, kültürel ve siyasal anlamda yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Türk Cumhuriyetleri ile Avrupa arasında kültür elçiliği yaparak ülkeler arasındaki bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapan Dağduran ve Atlı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür eden Yılmaz ise Türk halklarının birlikteliklerinin korunmasını sağlayan Türk Halkları Medeniyeti Vakfı'nın Türk Cumhuriyetleri nezdinde oldukça saygın bir konuma sahip olduğunu ve kendilerini Toroslar'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Yılmaz, Türk dünyası ile dost değil, kardeş olduklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA