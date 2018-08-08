Başkan Yılmaz: "Tek Teselli, Can Kaybının Olmaması"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye ilçesinde yıkılan köprünün enkazının bir an önce kaldırılacağını belirterek, can kaybının yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyledi.

Başkan Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile birlikte Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'nde yıkılan köprüyü inceledi. Burada yetkililerden bilgiler alan Başkan Yılmaz, çalışmaların büyük bir ekipler aralıksız bir şekilde devam ettiğini aktardı. Bölgede itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile diğer görevliler hazırda beklerken, sahil güvenlik helikopterleri de olası bir olay için uçuş gerçekleştiriyor.

"Tek teselli can kaybının olmaması"

Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Enver Yılmaz, "2 yıl önce Fatsa ve Perşembe arasında böyle bir olay yaşanmıştı ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve naaşlarını da halen bulamadık. Meteoroloji bizleri düzenli olarak uyarıyor, biz de o uyarılar çerçevesinde bütün ekiplerimizle birlikte tedbirlerimizi almıştık. İyi ki de almışız çünkü, vefat olayı gerçekleşmedi çok şükür. Şu anda 7 yaralımız var. 165 mahsurumuz vardı, onlar da kurtarıldı. 7 tane bu boyutta ve buna benzer boyutlarda köprü yıkıldı. Yüzün üzerinde menfez yıkıldı. Yüze yakın mahallemizde ciddi hasar var, 7 ilçemiz de bu afetten etkilendi. Yani yaklaşık 500 bin nüfusluk bir alan bu afetten etkilenmiş oldu. Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Fındıklar da zarar gördü

Yaşanan afet sonrası toplanan fındıkların da denize aktığını belirten Başkan Yılmaz, "Bu seferki hasar sadece köprü ve menfez yıkımına ilişkin değil, özellikle dere havzasındaki fındık bahçelerindeki toplanmış fındıklar da gitti. Epey yaklaşık bir ton toplanmış fındık şu anda denizde yüzüyor. Afetin tarımsal bölümüne ilişkin inşallah tespitleri yapmış olacağız" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, köprü enkazının bir an önce kalkması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi bu enkazı bizim derhal kaldırmamız lazım çünkü, gece yağacak yağmuru dikkate aldığımızda bu enkaz baraj vazifesi yapabilir. O yüzden Karayolları ile gerekli istişareleri yapmak sureti ile çalışmalar devam edecek." - ORDU