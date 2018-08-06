Başkan Yılmaz, Selzede Esnafın Sorunlarını Dinledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa'da geçen hafta yaşanan selden zarar gören esnafları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Başkan Enver Yılmaz ilk olarak Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden inşaat çalışmalarını inceledi ve müteahhit firma yetkilisinden son durum hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yılmaz daha sonra beraberindeki heyet ile şehir merkezinde selden zarar gören esnafları ziyaret ederek kendilerine "Geçmiş olsun" dedi.

Son olarak Fatsa Belediyesi binası önünde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Enver Yılmaz'a Fatsa ziyaretinde AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ve meclis üyeleri de eşlik etti. - ORDU