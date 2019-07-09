Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden başlar"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'i makamında ağırladı.

Ziyarette Başkan Şeker, Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Afşın Yılmaz da Başkan Şeker'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kalkınmanın yerelden başladığını ve hayata geçirecekleri hizmet ve projelerle Türkiye'nin kalkınmasına da katkı sağlayacaklarına vurgu yapan Yılmaz, "Mersinimizin her ilçesi ayrı bir önem ve değer taşıyor. Biz de yerel yöneticiler olarak ilçelerimize hak edilen ve beklenilen hizmeti sunma gayretindeyiz. Seçimler geride kaldı. Parti rozetlerimizi çıkardık. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit mesafedeyiz. Hedefimiz kentimize güzellikler katabilmek, vatandaşlarımızın refahına katkı sağlayabilmektir. Şehirler geliştikçe Ülkemiz de büyür ve gelişir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA