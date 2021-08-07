Başkan Yılmaz kalbine yenildi
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı bulunan ve uzun süredir tedavi gören Kadir Yılmaz'ın (57) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildi.
Yılmaz, 10 yılı aşkın süredir MAZLUMDER Malatya Şube Başkanlığını sürdürüyordu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı