BAŞKAN YILMAZ, KADIN GİRİŞİMCİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFLERİ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Gülen ve Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Gülen ve Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: " Her daim üreten, emek veren, hayata değer katan tüm kadınların yanında olma görev ve bilinci ile yerel yönetimler olarak kadına ve kadın girişimlerine desteğimiz her zaman devam edecektir. Ekonomimizin ancak üreterek güçlenebileceğinin bilinciyle kooperatiflerin üretim dünyamıza daha çok katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

Kadını üretime yöneltmek ve aile ekonomisine katkı sağlaması fikriyle devletimiz de kadın kooperatiflerine desteklemelerde bulunmaktadır. Biz de Antakya Belediyesi olarak ilk günden itibaren kadın girişimci üretim kooperatifi ve başkanlarıyla iş birliğini sürdürüyoruz. Antakya Belediyesi her zaman üreten ve istihdama katkı sağlayan kadınların yanında olacaktır. " dedi.

Program konuşmaların ardından heyetin günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Yayın Tarihi :

13 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre