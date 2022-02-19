Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağlar Sokağı esnafını ziyaret etti. Başkan Yılmaz, tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı ve bağlama çalan esnafa eşlik etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve partililer ile birlikte Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Bağlar Sokağı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kahvede vatandaşlarla bir araya gelen heyet ardından Bağlar Sokağı'nda esnafın kapısını çalıp kolaylıklar diledi. Esnafın ihtiyaçlarını soran ve tek tek notlarını alan Başkan Yılmaz, "Pandemi sonrası dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'de ekonominin durmaması belirli ölçüde de hükümetin yaptığı maaş zamları bir belediye başkanı olarak bizleri mutlu etti. Halkımızın teveccühü artarak devam ediyor" dedi.