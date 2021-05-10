Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
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Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek

Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl da salgının gölgesinde kutlanan Anneler Gününde, annelere 110 bin çiçek gönderdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl da salgının gölgesinde kutlanan Anneler Gününde, annelere 110 bin çiçek gönderdi.

Toroslar Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 110 bin adet çiçek annelere armağan edildi. Serada özenle saksılara konularak hazırlanan rengarenk petunya, begonya, sardunya, şebboy, portakal nergisi ve kadife çiçekleri ilçenin dört bir yanında annelere, pandemi kuralları çerçevesinde Toroslar Belediyesi Gönül Bağı ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Şehit annelerini duygulandıran ziyaret

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerini evlerinde, kadın mahalle muhtarlarını da muhtarlık binalarında ziyaret ederek, çiçeklerini takdim etti.

Toroslar Belediyesi tarafından Mersin Şehitliğinde düzenlenen mevlit programında şehit yakınlarıyla da bir araya gelen Yılmaz, burada da şehit annelerini çiçeklerle karşılayarak Anneler Gününü kutladı.

Şehit anneleri de her zaman yanlarında olan Başkan Yılmaz'a ve eşi Meltem Yılmaz'a teşekkür ederek; "Toroslar Belediyemizin Anneler Gününde şehitlikte düzenlendiği mevlit programı vesilesiyle evlatlarımızla hasret giderdik. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Annelerimizin hayır duaları yeter"

Başkan Yılmaz ise belediye serasında yetiştirdikleri 110 bin çiçeği annelere ulaştırmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu mücadeleyi de her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle, annelerimizin hayır dualarıyla atlatacağız ve inşallah hasretle yeniden kucaklaşacağız. Başımızın tacı annelerimize selam ve hürmetlerimi iletiyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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