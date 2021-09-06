Başkan Yılmaz: "Cumhur İttifakı'nı ve yüksek hedeflerini benimsiyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu ilçedeki 28 yaylayı ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu ilçedeki 28 yaylayı ziyaret etti.

Alanyalı, Kızılkaya, Değirmendere, Ayvagediği, Çandır, Şahinpınarı, Musalı, Evrenli, Dalakderesi, Doruklu, Yüksekoluk, Çağlarca, Horozlu, Güzelyayla, Kayrakkeşlik, Kerimler, Korucular, Kepirli, Bekiralanı, Sadiye, Tırtar, Değnek, Arslanköy, Kavaklıpınar, Yeniköy, Yavca, Kurudere ve Aladağ mahallelerinin tamamını gezen Başkan Yılmaz'ı, vatandaşlar sevgiyle karşıladı. Hemşehrileriyle selamlaşıp, esnafı ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Yılmaz'a, belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Toroslar'ı ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarıma ve istihdama kadar birçok proje ve çalışmalarla daha yaşanılabilir bir kent haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, ilçe genelindeki tüm çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, 2 buçuk yılda 67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare kilit parke yol çalışması yaptıklarını kaydederek, her mahallede yapılan ve devam eden çalışmaları da tek tek anlattı.

Yılmaz, Sadiye Mahallesi'ndeki ziyaretinde ise bir sürprizle karşılaştı. Belediye Meclisi'nde alınan karar ile mahallelerinin yeniden "Sadiye" ismine kavuşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Yılmaz'a mahallelerine sunduğu güzel hizmetlerinden dolayı Çerkes dansıyla teşekkür ettiler. Yılmaz, ikram edilen çerkes çayı eşliğinde mahalle sakinleriyle sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.

Burada konuşan Başkan Yılmaz, Türkiye'de çevik belediyecilik anlayışını benimseyen ilk belediye olduklarını vurgulayarak, "Ekiplerimizi, çalışmalarımızı artırdık. Hep ufuk çizgisindeyiz. Bilimsel çalışıyoruz. Yeni bilgiler, metotlar arıyor ve uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, her mahallenin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını ve Mersin'de belediyeler arasında mahallelere en çok hizmet götüren belediye olduklarını kaydederek, göreve geldikleri günden bugüne kadar muhtarlarla da uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Tekno Toroslar" Projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Tamamen kendi personelimizle yaptığımız bir proje. Ödüle layık görüldü. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim vizyonumuzu, gelecekte yapacaklarımızı gösteren bir ödül. Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak da ayrı bir şeref. Seçim öncesi verdiğimiz sözü tutuyoruz. Dünyada ne teknoloji varsa Mersin'de ilk defa bölgemizde olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz tekno Toroslar'da teknolojiyle tanışacak, eğitimini alacak" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Toroslar'da Türkiye'ye örnek olacak iş birliği içerisinde olduğunu söyleyerek. 'Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de en uyumlu çalışan ilçelerden biriyiz. Cumhur İttifakı'nı ve yüksek hedeflerini benimsiyoruz. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ, Cumhur İttifakı'nın milli iradesiyle kurtuldu. 46 yıldır kapalı olan Kıbrıs Maraş, Cumhur İttifakı'nın milli iradesiyle açılmıştır. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı değildir. Sahada bunu bilerek ve hedeflerini benimseyerek hep beraber çalışıyoruz. Bir ve beraber oldukça, sizler var oldukça çok şükür bu milletin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullandı.

Toroslar'da Karakucak güreşlerini düzenlediklerini ve belediye bünyesinde güreş kursu açtıklarını da hatırlatan Yılmaz. mahalle sakinleriyle kucaklaştı, tek tek sohbet etti.

Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a mahallelerine sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarları da "Başkanımız bugüne kadar bize ne söz verdiyse yerine getiriyor. Mahallelerimizi ziyaret ederek, bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

Yılmaz, mahalle ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenerek, eğitim seti hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı