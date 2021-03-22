Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
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Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi

22.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:20
Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mustafa Kemal Mahallesi'nde devam eden finişerle asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mustafa Kemal Mahallesi'nde devam eden finişerle asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bingöl'ün de eşlik ettiği incelemeler sırasında Başkan Yılmaz, hedeflerinin mahallelerin tüm ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi. Asfalt serim çalışmalarını takip eden ve teknik ekipten çalışmalarla ilgili bilgiler alan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sıcak asfalt, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mustafa Kemal Mahallemizde tespit ettiğimiz 10 sokağımız, finişerle sıcak asfaltla kaplanacak. Ekiplerimiz, fedakarca çalışıyorlar. Amacımız, elimizdeki imkanlarla mümkün olduğu kadar fazla hizmeti vatandaşımıza götürmek ve ihtiyaçları gidermek. Bu konuda çok ciddi yol aldık. Bu azim ve enerjiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bingöl de asfalt serim çalışmalarıyla mahallelerinin çehresinin daha da güzelleştiğini belirterek, Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. Bingöl, "Mahallemizdeki yollarımız kaldırım ve asfaltla bütünleşti. Çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Başkanımıza bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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