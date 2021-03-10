Başkan Yılmaz: "Arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor"
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Başkan Yılmaz: "Arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor"

10.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:56
Başkan Yılmaz:

Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Çiçekdağı ve Köseli'ye hizmet vermek amacıyla 2015 yılında Devreceli köyü yakınında Delice ırmağı üzerinde kurulan arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Çiçekdağı ve Köseli'ye hizmet vermek amacıyla 2015 yılında Devreceli köyü yakınında Delice ırmağı üzerinde kurulan arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada; "Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli'ye hizmet vermesi amacıyla Delice ırmağı üzerinde 2015 yılında yap-işlet-devret modeliyle kurulan 1buçuk yıl kadar yüklenici firma tarafından çalıştırıldıktan sonra 3 yıl atıl vaziyette kalan arıtma tesisinde oluşan hasarlar 2019 yılında giderilerek yeniden faaliyete girdi.

Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli'ye hizmet veren tesis, bölgemizde bulunan nüfus sıvı atıklarının %80'lik kısmını arıtıyor ve arıtılan su tekrar delice ırmağına deşarj ediliyor. Yapılan arıtma tesisini yerinde inceleyen Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı görevlilerince tahlilleri yapılmak üzere ayda iki defa numune alınarak sonuç değerlendirmesi yapılıyor ve sonuçlar her zaman istenilen kriterlere uygun çıkıyor.

Tesiste ayrıştırılan posadan işlenerek elde edilen gübre 3 Belediyenin de çim ve ağaçlandırma sahasında kullanılacak ve sonraki yıllarda da kullanımı yaygınlaştırılacak.

Arıtma tesisinde hizmet veren makinalar AB standartlarına uygunluk taşımakta ve yakın bölgemizde ki tesislerin üzerinde bir kapasiteye sahiptir. Tesisimiz çevrili 12 dönüm, açık 45 dönüm, toplam da ise 57 dönümlük bir sahada hizmet vermektedir" dedi. - YOZGAT

Başkan Yılmaz: 'Arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor'
Başkan Yılmaz: 'Arıtma tesisi hizmet vermeye devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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