BAŞKAN YILMAZ ANTAKYA BİLİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya Bilim Merkezi'nde, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek güzel bir gün geçirdiler.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz Bilim Merkezi'nde yürütülen çalışmaların gençlerin pek çok yönden gelişimine katkı sağladığını ifade ederken konuşmalarında şu görüşlere yer verdi: "Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'miz içerisinde gençler; robotik kodlama, astronomi ve uzay bilimleri, zeka oyunları ile gelişimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda önemli bir deneyimler edinecekler. Herkesi Bilim Merkezi'mize bekliyoruz. "

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'nde gençlerin hem keyifle vakit geçirdiklerini hem bilimle buluştuklarını ifade ederek, Başkan Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Bilim Merkezinde görevli eğitmenler ve Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

Yayın Tarihi :

13 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre