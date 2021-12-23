BAŞKAN YILMAZ, ANKARA'DA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

ANKARA (Habermetre) - Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısına katılmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleşen AK Parti TBMM Grup toplantısına Hatay milletvekilleri ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte katıldı.

Başkan Yılmaz grup toplantısı hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup toplantısına Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. "

Grup toplantısının ardından Başkan Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile birlikte AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'i ziyaret ettiler.

Ankara'daki ziyarette şehrimize yapılan ve önümüzdeki süreçte planlanan hizmet ve projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Karşılıklı hoş sohbet şeklinde geçen ziyaretin sonunda heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

23 Aralık, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet