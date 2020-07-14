Başkan Yıldırım'dan MESİAD'a ziyaret…
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Başkan Yıldırım'dan MESİAD'a ziyaret…

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, Gölbaşı ile ilgili genel bilgiler vererek ilçenin yapılacak yatırımlarla bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Başkan Yıldırım'dan MESİAD'a ziyaret…
14.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:02

İlçenin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "İlçemizi her platformda tanıtmaya gayret gösteriyoruz. İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi var ancak yeterli sayıda yatırımcı yok. Bu nedenle adaylık sürecimizde vaatte bulunduğumuz yatırım destek ofisimizi faaliyete geçirdik. Belediye olarak ulaşabildiğimiz iş adamlarına, sanayicilere ilçemizi ve ilçemizin zenginliklerini anlatıyoruz. İlçemizi görmeye, tanımaya ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlçemizde yatırımın olmaması nedeniyle işsizlik çok fazla buna çözüm bulmak istihdam kapıları açmak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bizlere kapılarına açan Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Engin beye ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, ilçemizi ve OSB'nin avantajlarını anlattık. Kendilerini inşallah en yakın zamanda ilçemize davet ediyorum" dedi.

Gölbaşı'nın doğası, iklimi ve konumu itibarı ile gelişmeye açık olduğunu kaydeden MESİAD Başkanı Hasan Engin ise, "MESİAD olarak daha önce birçok kent ile iyi ilişkiler kurarak iş gezileri ve ziyaretler düzenledik. Yakın ilişkiler kentlere her zaman turizm, ticaret ve sanayi alanlarında fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda ilerleyen zamanlarda şartlar uygun olursa Adıyaman'da da iş dünyası ve yerel yönetimler ile bir araya gelebiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Engin, Yıldırım'a görevinde başarılar dileyerek ziyaret anısına plaket verirken, Yıldırım da Adıyaman yöresel ürünlerini ve nemrut dağı heykel figürlerini Başkan Engin'e hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Bültenler

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