Başkan Yıldırım 3 günde 3 belde ve 30 köy ziyaret etti
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Başkan Yıldırım 3 günde 3 belde ve 30 köy ziyaret etti

Başkan Yıldırım 3 günde 3 belde ve 30 köy ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurban Bayramında ilçe merkezindeki bayramlaşmanın ardından 3 günde 30 köy, 3 belde ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinleyip, bayramlarını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurban Bayramında ilçe merkezindeki bayramlaşmanın ardından 3 günde 30 köy, 3 belde ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinleyip, bayramlarını kutladı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve parti üyelerinin de bulunduğu heyet, Gölbaşı ilçesine bağlı 30 köyü, 3 beldeyi ziyaret ederek mahalle ve muhtarlar öncülüğünde köylülerle bir araya geldi. Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bayramlaşıp, sorun, istek ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemize bağlı 3 beldeyi ve 30 köyü ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde muhtarlar öncülüğünde köyde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Elimizden gelen sorunların çözümü için anında yardımcı oluyoruz. Bizim dışımızda ki konuları ile ilgili yerlere ileterek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlarında takipçisi olacağız. Köy ziyaretlerimizde bizlere kapıları açan ve misafirperverlikleri ile her zaman göğsümüzü kabartan tüm köylülerimize ve muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Yıldırım 3 günde 3 belde ve 30 köy ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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