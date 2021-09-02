Başörtülü kadınla ilgili sözleri tepki çeken Tanju Özcan'a en anlamlı tepki Başkan Yazıcı'dan geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarına atmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, "İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir" dedi.

Geçtiğimiz ay sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çekin yeni açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, sosyal medya platformu Youtube üzerinden katıldığı bir programda çocuğu olmayan türbanlı bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatması tepki çekti. Özcan'a bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. "HER VATANDAŞIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR" Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yazıcı, "Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar" ifadelerine yer verdi. İşte Başkan Yazıcı'nın o paylaşımı;