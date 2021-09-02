Başörtülü kadınla ilgili sözleri tepki çeken Tanju Özcan'a en anlamlı tepki Başkan Yazıcı'dan geldi
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Başörtülü kadınla ilgili sözleri tepki çeken Tanju Özcan'a en anlamlı tepki Başkan Yazıcı'dan geldi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarına atmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, "İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir" dedi.

Geçtiğimiz ay sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çekin yeni açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, sosyal medya platformu Youtube üzerinden katıldığı bir programda çocuğu olmayan türbanlı bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatması tepki çekti. Özcan'a bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi.

"HER VATANDAŞIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yazıcı, "Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar" ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Yazıcı'nın o paylaşımı;

Başkan Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a insanlık dersi: Her vatandaşımız başımızın tacıdır

NE OLMUŞTU?

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı 'Gör Beni' adlı programa konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadınla ilgili anısını şöyle anlattı: "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

ÖZÜR DİLEDİ

AK Partili meclis üyeleri, bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı protesto etmek için salonu terk etti. Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür dileyerek; "Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu" dedi.

Başörtülü kadınla ilgili sözleri tepki çeken Tanju Özcan'a en anlamlı tepki Başkan Yazıcı'dan geldi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Başörtülü kadınla ilgili sözleri tepki çeken Tanju Özcan'a en anlamlı tepki Başkan Yazıcı'dan geldi - Haberler
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