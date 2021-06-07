Başkan Yavaş'a Doğum Gününde anlamlı hediye
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Başkan Yavaş'a Doğum Gününde anlamlı hediye

Başkan Yavaş'a Doğum Gününde anlamlı hediye
Bültenler - Haberler | Güncel

5 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın doğum gününü belediye personeli bu yıl da unutmadı.

Personelin anlamlı doğum günü hediyesi de örnek teşkil eden bir nitelikte oldu.

Meclis toplantısı sonrasında belediye personeli ve meclis üyeleri başkan Yavaş'ın doğum gününü kutlayarak doğum günü anısına KIZILAY'a yatırılan makbuzu çerçeveletip kendisine verdi. Bir hediyeden ziyade anlam taşımasını istediklerini belirten Sındırgı Belediyesi personeli aralarında topladıkları parayı Filistin'e destek amacıyla Ekrem Yavaş adına Kızılay'a bağışladı. Alınan makbuz ise çerçeveye konularak Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Halil Aldemir tarafından belediye personeli adına başkan Yavaş'a verildi.

Vatandaşlar da Doğum Gününü Unutmadı

Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın doğum günü nedeniyle vatandaşlar da sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu. Bunun yanı sıra farklı alanlarda da pastalı sürpriz gerçekleşti. Dünya Çevre günü nedeniyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde ise kek ve ağaç kabuğundan tabak ile doğal şehre yakışan bir kutlama gerçekleşti.

Vatandaşların sevgisinden ve güzel dileklerinden dolayı mutluluk duyduğunu ve personelin duyarlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Bu yıl sanki diğer yıllara göre daha duygulu anlar yaşadım. Ömrümüzden giden her yaş bizlere biraz daha tecrübe yüklüyor. Tüm vatandaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle belediye personelim ve meclis üyelerimizin duyarlı davranışı bizleri çok duygulandırdı. İhtiyacı olan bir kesime bu şekilde bir yardımın yapılması da en büyük hediye. Kendilerine teşekkür ediyorum, Rabbim birliğimizi daim etsin." Dedi.

Kaynak: Bültenler

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