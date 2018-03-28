Başkan Yardımcısı Akkaya'nın Acı Günü

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya'nın babası Necati Akkaya vefat etti. Siyaset ve iş dünyasını buluşturan cenazede Mustafa Akkaya, 88 yaşındaki babası emekli esnaf Necati Akkaya'yı son yolculuğuna dostları ile birlikte uğurladı.

Dün sabah saatlerinde evinde vefat ettiği öğrenilen Akkaya, aynı gün Yenişehir Camiinde ikindi namazına müteakiben ilçe müftüsü Necati Topaloğlu tarafından kıldırılan Cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığında defnedildi. Siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren cenaze törenine başta AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, STK Temsilcileri, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili yöneticiler, Akkaya ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya'nın yanında saf tutarak merhum Necati Akkaya için son görevlerini yerine getirerek helallik aldılar.

Bir gün önce cemaat arkadaşlarına imamlık yapmış

3 çocuk, 6 torun sahibi 88 yaşındaki Necati Akkaya'nın bir gün önce Yenişehir Camiindeki cemaate namaz kıldırdığı öğrenildi. Nazilli'de uzun yıllar esnaflık yaptığı belirtilen Necati Akkaya'nın mahalle halkı tarafından da çok sevildiği öğrenildi. Akkaya ailesine taziye dileklerinde bulunan dost ve akrabaları aileyi acılı gününde yalnız bırakmadı. - AYDIN