AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32

AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden AKUT Bozüyük Ekibi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren AKUT Ekibi, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER -BAŞKAN YARDIMCIMIZ KARASU İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI 17 Temmuz 2021, 07: 34 AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 EKMEK FIRINLARI DENETLENDİ 16 Temmuz 2021, 17: 43 BOZÜYÜK'TE "15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ 16 Temmuz 2021, 08: 21 BİLECİK VALİSİ ŞENTÜRK'TEN VEDA ZİYARETİ 15 Temmuz 2021, 16: 15 MAHALLENİN MASKOTU KEDİ İYİLEŞEREK SAĞLIĞINA KAVUŞTU 14 Temmuz 2021, 16: 37 BAŞKAN BAKKALCIOĞLU'NUN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" MESAJI 14 Temmuz 2021, 16: 35 BOZÜYÜK'TE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 14 Temmuz 2021, 15: 29 CUMHURİYET MEYDANI 15 TEMMUZ TÖRENLERİNE HAZIRLANIYOR 14 Temmuz 2021, 15: 02 Daha Fazla Göster

AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden AKUT Bozüyük Ekibi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren AKUT Ekibi, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre