BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53 - Haberler
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BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53

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BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53

Sevilen radyocu Cem Arslan, Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'nu ziyaret etti.

Sevilen radyocu Cem Arslan, Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Radyocu Cem Arslan ve Süper FM Ekibi'ni belediyede ağırladı. Arslan ve Ekibi ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Yardımcımız Şahinoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve "Süper FM'i Bozüyük'te dinlemek istiyoruz" dedi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Arslan ve Ekibi Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'na misafirperverliği ve hoş sohbeti nedeni ile teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

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Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Radyocu Cem Arslan ve Süper FM Ekibi'ni belediyede ağırladı. Arslan ve Ekibi ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Yardımcımız Şahinoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve "Süper FM'i Bozüyük'te dinlemek istiyoruz" dedi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Arslan ve Ekibi Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'na misafirperverliği ve hoş sohbeti nedeni ile teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

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Haber: BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53 - Haberler
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